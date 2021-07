യൂത്ത് കോൺഗ്രസിലും നേതൃമാറ്റം വേണമെന്ന് എ-ഐ വിഭാഗങ്ങൾ; നേതൃമാറ്റം വേണ്ടെന്ന് വാദിച്ച് റിജിൽ മാക്കുറ്റി

Kerala

തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിനുണ്ടായ പരാജയത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലെന്നപോലെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിലും മാറ്റം വേണമെന്ന് പരക്കെ ആവശ്യം. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗത്തിലാണ് ആവശ്യമുയർന്നത്. കോൺഗ്രസിലെന്ന പോലെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിലും തർക്കങ്ങളും വിഭാഗീയതയും മറനീക്കി പുറത്ത് വരുന്നതിൻ്റെ സൂചനകളാണ് യോഗത്തിലുണ്ടായ വിമർശനങ്ങൾ. നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ഉയർന്ന വിമർശനത്തെ പ്രധാന നേതാക്കൾ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നത്.

English summary

In the wake of the Congress' defeat in the Assembly elections, there was a widespread demand for a change in the Youth Congress as well as in the Congress leadership. Leading leaders take the high level of criticism against the leadership seriously.