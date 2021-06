Kerala

oi-Binu Phalgunan

തിരുവനന്തപുരം: ലോക്ക് ഡൗണ്‍ പിന്‍വലിക്കുന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ മദ്യവില്‍പന ശാലകള്‍ തുറക്കുമെന്നായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയത്. എന്നാല്‍ ഇത് അത്ര പെട്ടെന്ന് സാധ്യമാവില്ലെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ ഉറപ്പായിരിക്കുന്നത്.

ആപ്പ് വഴി ബുക്ക് ചെയ്ത് മാത്രമേ മദ്യവില്‍പന ഉണ്ടാകൂ എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലമായി ബെവ് ക്യു ആപ് പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമം അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ, ആപ്പ് പ്രവര്‍ത്തന ക്ഷമം ആകാതെ മദ്യവില്‍പന തുടങ്ങാന്‍ സാധിക്കില്ല. വിശദാംശങ്ങള്‍ നോക്കാം...

English summary

Liquor sales in Kerala will not restart on June 17, as BevQ App needs time for some updations. Names of Bars should be updated on the app and need to get agreements with mobile companies on OTP service.