തിരുവനന്തപുരം; ട്രാൻസ്ജെന്റർ അനന്യ കുമാരി അലക്സിന്റെ മരണം വലിയ വിവാദങ്ങൾക്കും ചർച്ചകൾക്കുമാണ് വഴിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ലിഗംമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയിൽ പിഴവ് ആരോപിച്ചതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു അവരുടെ ആത്മഹത്യ. ചികിത്സാ പിഴവ് മൂലം താൻ കടുത്ത ദുരിതം നേരിടുകയാണെന്ന് അവർ തുറന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു.

അതേസമയം അനന്യയുടെ മരണത്തോടെ ലിംഗ മാറ്റ ശത്രക്രിയ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതികരിക്കുകയാണ് നടിയും ട്രാന്‍സ്‌ജെന്ററുമായ അഞ്ജലി അമീര്‍. ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയാണ് പ്രതികരണം.

