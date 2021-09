മോൻസൻ്റെ കൂട്ടാളി സന്തോഷ് ഒളിവിൽ; സന്തോഷ് തട്ടിയെടുത്തത് രണ്ട് കോടിയോളം രൂപ!

Kerala

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: പുരാവസ്തു തട്ടിപ്പുകേസിൽ കൊച്ചിയിൽ അറസ്റ്റിലായ മോൻസൺ മാവുങ്കലിൻ്റെ കൂട്ടാളിയും സുഹൃത്തുമായ സന്തോഷ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിരവധി ആളുകളിൽ നിന്ന് പണം തട്ടിയെടുത്തതായി പരാതി. രണ്ടു കോടിയിലധികം രൂപ പലരിൽ നിന്നും തട്ടിയെടുത്ത ശേഷം സന്തോഷ് അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാതെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മുങ്ങി.

എന്നാൽ, നാട്ടുകാർ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ചെറിയ തുക നൽകാനുള്ളവരെ കൊച്ചിയിലുള്ള മോൻസൺൻ്റെ ആഡംബര വീട്ടിൽ വിളിച്ചുവരുത്തി സന്തോഷ് പണം നൽകിയിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തെ പോങ്ങനാട് ഹൈസ്കൂളിന് സമീപമാണ് സന്തോഷ് താമസിച്ചിരുന്നത്. ഇവിടെ പുരാവസ്തു ശേഖരം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതായും നിരവധിപേർ ഇത് കാണാനാനെത്തിയിരുന്നതായി സമീപവാസികൾ പറയുന്നു.

Santosh, an associate and friend of Monson Mavungal, who was arrested in Kochi in an antiquities fraud case, has been accused of extorting money from several people in Thiruvananthapuram