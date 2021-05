മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ രാജി ഉടൻ...സർപ്രൈസ് നീക്കത്തിന് ഹൈക്കമാന്റ്?മുരളീധരൻ യുഡിഎഫ് കൺവീനർ?

Kerala

oi-Rakhi

തിരുവനന്തപുരം; നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരിച്ചടിയോടെ കേരളത്തിൽ സംഘടന തലത്തിൽ അടിമുടി പൊളിച്ചെഴുത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് ഹൈക്കമാന്റ്. പാർട്ടിയിലെ ഗ്രൂപ്പ് സമ്മർദ്ദങ്ങളെല്ലാം തള്ളികൊണ്ട് വിഡി സതീശനെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി നിയമിച്ചത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ്. ഉടൻ പുതിയ കെപിസിസി അധ്യക്ഷനെ കണ്ടെത്തുമെന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. മുല്ലപ്പള്ളിയോട് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം രാജിവെയ്ക്കാനുള്ള ഹൈക്കമാന്റ് നിർദ്ദേശിച്ചുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളിലേക്ക്

English summary

mullappally may resign soon from the post of kpcc president,these are the new names considered for the post