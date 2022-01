ദിലീപിന് വീണ്ടും കുരുക്ക്, പുതിയ സാക്ഷി; ദിലീപിനെതിരെ മൊഴി

Kerala

oi-Jithin Tp

കൊച്ചി: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ അന്വേഷണ സംഘത്തെ അപായപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിച്ചെന്ന കേസില്‍ നടന്‍ ദിലീപിനെതിരെ നിര്‍ണായക മൊഴി. ദിലീപിനെതിരെ മൊഴി നല്‍കാന്‍ കേസില്‍ പുതിയ സാക്ഷി കൂടി എത്തി. ദീലിപിന്റെ വീട്ടിലെ ജോലിക്കാരനായിരുന്ന ചേര്‍ത്തല സ്വദേശിയാണ് ദിലീപിനെതിരെ പുതിയ മൊഴി നല്‍കിയതെന്ന് 24 ന്യൂസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. കേസില്‍ ദിലീപ് അടക്കമുള്ളവരെ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

അതേസമയം ദിലീപിന്റെ സഹോദരി ഭര്‍ത്താവ് സുരാജിന്റെ പണമിടപാടുകള്‍ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കും. സുരാജ് സാക്ഷികള്‍ക്ക് പണം കൈമാറിയതിന്റെ തെളിവുകള്‍ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചുവെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാന്‍ സുരാജ് വഴി പണം നല്‍കിയതായാണ് കണ്ടെത്തല്‍. ഡിജിറ്റല്‍ പണമിടപാടുകളുടെ വിവരങ്ങളും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ദിലീപിന്റെ മാനേജറെയും സംവിധായകന്‍ റാഫിയെയും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വിളിച്ച് വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നിര്‍ണായകമായ വിവരങ്ങളാണ് അന്വേഷണ സംഘം ഇവരില്‍ നിന്ന് തേടുന്നത്.

English summary

Critical statement against actor Dileep in the case of trying to endanger the investigation team in the case of attacking the actress.