കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ആര് പോയാലും ഒരു ചുക്കും സംഭവിക്കില്ല; അനിൽകുമാറിന് മറുപടിയുമായി വി ഡി സതീശൻ

Kerala

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു പോയാലും നേതൃത്വത്തിന് ഒരു ചുക്കും സംഭവിക്കില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷനേതാവ് വി ഡി സതീശൻ. കോൺഗ്രസിൻ്റെ തലമുതിർന്ന നേതാവ് കെ കരുണാകരൻ പാർട്ടി വിട്ടു പോയിട്ട് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. എന്നിട്ടും നേതൃത്വം ശക്തമായി നിലകൊണ്ടതായും വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു. തിരുവനന്തപുരം വെഞ്ഞാറമൂട്ടിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷനേതാവ്.

English summary

Opposition leader VD Satheesan has said that no matter who leaves the Congress, the leadership will not be harmed.