Kerala

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: മണ്ഡല - മകരവിളക്ക് ഉത്സവങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് ശബരിമലയിലും പരിസരത്തും കര്‍ശനസുരക്ഷ ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതിന് പദ്ധതികള്‍ ആവിഷ്കരിച്ചതായി സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി അനില്‍കാന്ത്. ശബരിമലയിലേയും പരിസരങ്ങളിലേയും സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങളുടെ ചുമതല ചീഫ് പൊലീസ് കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എ.ഡി.ജി.പി എസ്.ശ്രീജിത്തിന് നൽകിയതായും ഡിജിപി അറിയിച്ചു. മണ്ഡല മകരവിളക്ക് ഉത്സവത്തിനായി നവംബർ 15 ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് ശബരിമല നട തുറക്കും.

English summary

Mandala Pooja: State police chief Anil Kant has said that plans have been drawn up to provide strict security in and around Sabarimala in Makaravilakku festival.