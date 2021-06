Kerala

oi-Binu Phalgunan

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ ഇത്തവണ ബിജെപിയുടെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ എല്ലാ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കും ചുക്കാന്‍ പിടിച്ചത് ആര്‍എസ്എസ് ആയിരുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തിനും മാസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പേ, അടിത്തട്ടില്‍ ആര്‍എസ്എസ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയിരുന്നു. എന്നിട്ടും പാര്‍ട്ടി വലിയ പരാജയം നേരിട്ടപ്പോള്‍, അതിന്റെ കുറ്റം ബിജെപി നേതൃത്വത്തിനും വിഭാഗീയതയ്ക്കും ചാര്‍ത്തിക്കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ആര്‍എസ്എസ്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തോല്‍വിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ബിജെപിയിലെ പ്രശ്‌നങ്ങളില്‍ ചാരാം. എന്നാല്‍ അതിലും വലിയ വിവാദങ്ങളില്‍ ആര്‍എസ്എസിന് കൈകഴുകാന്‍ ആകാത്ത സ്ഥിതിയാണിപ്പോള്‍. സികെ ജാനുവിന് കോഴകൊടുത്തതിലും ആര്‍എസ്എസ് പ്രതിനിധിയായ ബിജെപി സംസ്ഥാന സംഘടനാജനറല്‍ സെക്രട്ടറി എം ഗണേശന്റെ പേരുയര്‍ന്നതോടെയാണ് ആര്‍എസ്എസ് കടുത്ത പ്രതിരോധത്തിലായത്. പരിശോധിക്കാം...

English summary

RSS in crisis; After Black Money allegation, M Ganesan's name mentioned in CK Janu bribe allegation. It will not be easy for them to overcome the image issue.