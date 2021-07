ഹൈഡൽ ടൂറിസം സെന്ററിൽ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം ഒറ്റയടിക്ക് പകുതിയാക്കി; മുന്നറിയിപ്പില്ലാത്ത നടപടി

Kerala

oi-Binu Phalgunan

തിരുവനന്തപുരം: കേരള ഹൈഡല്‍ ടൂറിസം സെന്ററിന് കീഴിലുള്ള ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം ഒറ്റയടിക്ക് പാതിയായി വെട്ടിക്കുറച്ചു. കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നിലനില്‍ക്കുന്നതിനാല്‍ ആണ് ഇത്തരമൊരു നടപടി എന്നാണ് വിശദീകരണം. ശന്പളം ഇത്തരത്തിൽ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ജീവനക്കാർക്ക് ഔദ്യോഗികമായി ഒരു വിവരവും നേരത്തേ നൽകിയിരുന്നില്ല.

എന്നാല്‍, ജീവനക്കാരുടെ ജീവിതം വഴിമുട്ടിക്കുന്ന നടപടിയാണ് അധികൃതര്‍ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ആക്ഷേപം. വൈദ്യുതി മന്ത്രിയാണ് ഹൈഡല്‍ ടൂറിസം സെന്ററിന്റെ ഗവേണിങ് ബോഡി ചെയർമാൻ. വിശദാംശങ്ങള്‍...

English summary

Salary of Kerala Hydel Tourism Centre employees cut to 50 percentage without any notice. Officials say that the action is due to severe financial crisis and the amount will be refunded after opening the tourism centres.