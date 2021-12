'അമ്മ'യില്‍ പുറത്ത് പറയാന്‍ ആഗ്രഹിക്കാത്ത പലകാര്യങ്ങളുമുണ്ട്; ജനം അറിഞ്ഞാല്‍ പ്രശ്നം: ഷമ്മി തിലകന്‍

Kerala

oi-Ajmal MK

താരസംഘടനയായ അമ്മയിലെ ഭാരവാഹി തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വെളിപ്പെടുത്തലുകളുമായി നടന്‍ ഷമ്മി തിലകന്‍. തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പ്രസിഡന്റ് ഉള്‍പ്പടെ മൂന്ന് പദവികളിലേക്ക് ഷമ്മിതിലകന്‍ പത്രിക നല്‍കിയിരുന്നെങ്കിലും സാങ്കേതിക കാരണങ്ങള്‍ കാട്ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ സൂക്ഷമ പരിശോധനയില്‍ ഇതെല്ലാം വരണാധികാരി തള്ളിയിരുന്നു.

പത്രികയുടെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന പൂർത്തിയായതോടെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മോഹന്‍ലാല്‍, ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയായി ഇടവേള ബാബുവും വീണ്ടും എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. താന്‍ സമർപ്പിച്ച പത്രികകള്‍ തള്ളിയെങ്കിലും അമ്മയില്‍ ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആദ്യ ചുവടുകള്‍ വെക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഷമ്മി തിലകന്‍. ഇപ്പോഴിതാ എന്തുകൊണ്ടാണ് താന്‍ അമ്മ ഭാരവാഹി സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കാന്‍ തയ്യാറായതെന്നത് ഉള്‍പ്പടേയുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഷമ്മി തിലകന്‍. സൗത്ത് റാപ്പിന് നല്‍കിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

English summary

Shammi Thilakan says there are many things in actors organization, he does't want to say out- viral