കാടിൻ്റെ കുളിർ നിറഞ്ഞ് കുട്ടവഞ്ചി സവാരി; കല്ലാറിലെ ഓളങ്ങളിൽ തട്ടിയുള്ള കാനനഭംഗിയും ഇവിടെ ആസ്വദിക്കാം!!!

Kerala

oi-Abhijith Rj

പത്തനംതിട്ട : തണുപ്പും മഞ്ഞും നിറഞ്ഞ മലമടക്കുകളിലെ ദൃശ്യചാരുതയും കല്ലാറിലെ ഓളങ്ങളിൽ കാനനഭംഗി ആസ്വദിച്ചുള്ള അടവി കുട്ടവഞ്ചി സവാരിയും സഞ്ചാരികൾക്ക് പ്രിയമേറുന്നു. പത്തനംതിട്ട അടവി എക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കല്ലാറിൽ കുട്ടവഞ്ചി സവാരി നടത്തുന്നത്. കൊവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളെ തുടർന്ന് മാസങ്ങളായി അടഞ്ഞുകിടന്ന ഇവിടം തുറന്നതോടെ സഞ്ചാരികൾ എത്തുന്ന കാഴ്ചയും കാണാം. വിനോദ സഞ്ചാര മേഖലയ്ക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്നതാണ് തീരുമാനം.

ഹൗ ക്യൂട്ട് , രാഖി കെട്ടി സണ്ണിയുടെ മക്കൾ , കൂടുംബ ചിത്രം ഏറ്റെടുത്ത് ആരാധകർ

കേരളം ലോക്ക്ഡൗണിലേക്കോ ? കേസുകൾ കത്തിക്കയറും

മുന്നില്‍ പാര്‍ട്ടി നടപടി : സിപിഎം നേതാവ് എസ് രാജേന്ദ്രന്‍ സിപിഐയിലേക്ക് ? പ്രതികരിച്ച് മുന്‍ എംഎല്‍എ

English summary

Tourists love the scenic beauty of the cold and snow-capped mountains and the jungle canoe ride on the waves of the tomb. Kuttavanchi ride at Kallar is part of the Pathanamthitta Atavi Eco Tourism Project. The place, which has been closed for months due to Covid restrictions, has been reopened.