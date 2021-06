Kerala

oi-Binu Phalgunan

സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി/തിരുവനന്തപുരം: കുഴല്‍പണ കേസുമായി കെ സുരേന്ദ്രനെതിരെ ആരോപണങ്ങള്‍ ഉയരുന്നതിനിടെ ആണ് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ പുറത്ത് വരുന്നത്. സികെ ജാനുവിന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കെ സുരേന്ദ്രന്‍ കൈമാറി എന്നതാണത്.

ലക്ഷദ്വീപിന് ഐക്യദാർഢ്യം: രാജ്ഭവന് മുന്നില്‍ ഇടത് എംപിമാരുടെ പ്രതിഷേധം

എം ഗണേശനെ കുരുക്കി ധര്‍മരാജന്റെ മൊഴി; കള്ളം പറഞ്ഞത് ബിജെപിയിലെ ആര്‍എസ്എസ് പ്രതിനിധിയോ? കൂടുതല്‍ കുരുക്ക്

ആരോപണമുനകള്‍ കെ സുരേന്ദ്രനിലേക്ക്... അക്കൗണ്ടിൽ 100 കോടി ബാലൻസെന്ന് ബിജെപി നേതാവ്, ഹെലികോപ്റ്ററും വിവാദത്തിൽ

ഈ ഇടപാടിന് ഇടനിലനിന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പ്രസീതയും കെ സുരേന്ദ്രനും തമ്മില്‍ നടത്തിയ ടെലിഫോണ്‍ സംഭാഷണമാണ് പുറത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്. കുഴല്‍പണ കേസിനെ നിഷേധിക്കാന്‍ കെ സുരേന്ദ്രന്‍ പറഞ്ഞ വാദങ്ങളെ എല്ലാം ഖണ്ഡിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്ത് വരുന്ന വിവരങ്ങള്‍. ഒരുപക്ഷേ, കെ സുരേന്ദ്രന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി തന്നെ അനിശ്ചിതത്വത്തിലാക്കിയേക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. പരിശോധിക്കാം...

'ഡു നോട്ട് ടു ബി ടൂ സ്മാർട്ട്'... ന്യൂസ് അവർ ചർച്ചയ്ക്കിടെ വിനുവിന് ഇഡിയുടെ ഭീഷണി സന്ദേശം, രൂക്ഷ മറുപടി

കറുപ്പില്‍ തിളങ്ങി പരിനീതി ചോപ്ര: പുതിയ ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാം

Yuva morcha leader slams BJP leadership over kodakara case

English summary

What will be the political future of K Syrendran after Black Money Case? K Surendran earlier said that, all BJP Election transactions were Digital, then what about the 10 Lakh payment to CK Janu?