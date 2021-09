മന്ത്രിമാരുടെ ഓഫീസുകളിൽ നിയന്ത്രണം കർശനമാക്കി സിപിഎം; സർക്കാർ ഫയലുകൾ 'പുറത്താകരുത്'

Kerala

തിരുവനന്തപുരം: മന്ത്രിമാരുടെ ഓഫീസുകളിൽ പാർട്ടി നിയന്ത്രണം കർശനമാക്കുന്നതിനൊപ്പം സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളും പാലിക്കേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ മാർഗരേഖ സിപിഎം പുറത്തിറക്കി. വ്യക്തികേന്ദ്രീകൃതമായും സ്ഥാപിത താൽപര്യങ്ങൾക്കും കീഴ്പ്പെടാതിരിക്കാൻ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നാണ് പാർട്ടി നിർദ്ദേശം. ഇത് ഉറപ്പാക്കാൻ ഒരോരുത്തരുടെയും പ്രവർത്തനം പരിശോധിക്കണം.

അതേസമയം, തുടർച്ചയായി അധികാരം കിട്ടിയപ്പോൾ പാർട്ടി തന്നെ ഇല്ലാതായിപ്പോയ അനുഭവം ബംഗാളിൽ നിന്ന് കേരളം ഉൾക്കൊള്ളണമെന്നും സിപിഎം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. സർക്കാരിനെ ജനങ്ങളുടെ സർക്കാരാണെന്ന് കണക്കാക്കി വേണം പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടു പോകേണ്ടതെന്നും പാർട്ടി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

മൊബൈൽ - ലാൻഡ് ഫോണുകൾ കുരുക്കാകുന്ന കാലഘട്ടമായതിനാൽ ഫോൺ ഉപയോഗത്തിൽ മിതത്വം വേണമെന്നാണ് സിപിഎം നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം. മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ എല്ലാകാര്യങ്ങളും പറയുന്ന രീതി ഉണ്ടാകരുത്. പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തണം. പരാതികൾ ഫോണിലൂടെ സ്വീകരിക്കരുത് തുടങ്ങിയവയാണ് നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ആമുഖമായി പറയുന്നത്.

