സിനിമകഥയെ പോലും ഞെട്ടിക്കും ഈ ജീവിതം; മജീഷ്യൻ അശ്വിന് പറയാനുള്ളത്!

Kerala

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: ഇനി പറയുന്നത്, ഒരു സാങ്കൽപ്പിക സിനിമ കഥയല്ല, മറിച്ച് 'അശ്വിനെന്ന' മിടുക്കനായ മജീഷ്യൻ്റെ ജീവിതകഥയാണ്. ജീവിതത്തിൽ തോൽക്കുമെന്നുറപ്പായപ്പോൾ 'മാജിക് ' എന്ന കലയിലൂടെ ഇലായ്മകളെ വകഞ്ഞു മാറ്റി അശ്വിൻ പടിപ്പടിയായി ജീവിതപടവുകൾ താണ്ടിക്കയറി. കാലങ്ങളോളം കുപ്പി പെറുക്കി വിറ്റാണ് അശ്വിൻ ജീവിച്ചിരുന്നത്.ഒടുവിലിതാ, ഇന്ത്യാ ബുക്സ് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് വരെ അശ്വിൻ്റെ മാജിക് ഇടംപിടിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഒന്നാം വയസ്സിൽ അമ്മ ഉപേക്ഷിക്കുകയും അഞ്ചാം വയസ്സിൽ അച്ഛൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയും, തുടർന്ന് ജീവിതം വഴിമുട്ടുകയും ചെയ്താൽ ഏതൊരു മനുഷ്യനും തകർന്നു പോകും. എന്നാൽ, അണപൊട്ടിയ ദുഃഖത്തിൽ ഉലയാതെ എല്ലാം ഉള്ളിലടക്കിപ്പിടിച്ച് കൊണ്ട് അവൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ പുതിയ വാതായനങ്ങൾ തുറന്നു, കൂട്ടിന് മാജിക്കും. തിരുവനന്തപുരം വിതുര സ്വദേശിയായ അശ്വിൻ്റെ ജീവിതമൊന്നു കേട്ടാൽ ആരും ഞെട്ടിതകർന്ന് പോകും. ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു, അശ്വിനെന്ന ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ജേതാവിൻ്റെ സഹനകഥ. അശ്വിൻ്റെ വാക്കുകളിലേക്ക്!!!



ജീവിത പങ്കാളിയെ തേടുകയാണോ? കേരള മാട്രിമോണിയിൽ - രജിസ്ട്രേഷൻ സൗജന്യം!

English summary

The following is not a fictional film, but the life story of a brilliant magician named 'Ashwin'. When he was sure that he would lose in life, Ashwin gradually crossed the threshold of his life by overcoming the illusions through the art of 'magic'. For a long time, Ashwin lived by collecting bottles and selling them.