നെയ്യാർഡാമിൽ മരണക്കളി; ബൈക്കഭ്യാസത്തിനിടെ യുവാവിൻ്റെ കാലൊടിഞ്ഞ് തൂങ്ങി; കൂടെ നാട്ടുകാരുടെ 'പരസ്യത്തല്ലും'!

തിരുവനന്തപുരം : ഒരിടവേളക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ജില്ലയിൽ മരണക്കളി. നഗരത്തിൽ നിന്ന് കിലോമീറ്ററുകൾ അകലെയുള്ള മലയോരപ്രദേശമായ നെയ്യാർഡാമിലാണ് അപകടമുണ്ടാക്കി ബൈക്കഭ്യാസം നടന്നത്. ബൈക്കഭ്യാസത്തിനിടെ മറ്റൊരു ബൈക്കിടിച്ച് യുവാവിൻ്റെ കാൽ ഒടിഞ്ഞ് തൂങ്ങി. വട്ടിയൂർക്കാവ് സ്വദേശി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ്റെ കാലാണ് ഒടിഞ്ഞു തൂങ്ങിയത്. ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് നടന്ന മത്സരറേസിംഗിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിച്ചതോടെയാണ് സംഭവം പുറംലോകമറിയുന്നത്.

ഏഴ് പേർ ചേർന്ന് നെയ്യാർഡാമിൽ റേസിംഗ് നടത്തുനിടെ ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചരയോടെയാണ് സംഭവം. യുവാക്കൾ ബൈക്കിൽ അഭ്യാസം നടത്തുന്നതിനിടെ അതുവഴി വന്ന രണ്ടുപേർ അടങ്ങിയ നാട്ടുകാർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബുള്ളറ്റിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്നാണ് റേസിംഗ് നടത്തിയ ബൈക്കിലെ യുവാവിൻ്റെ കാൽ ഒടിഞ്ഞു തൂങ്ങിയത്.

After a while, there was another bike racing in the neyyardam. A native of Vattiyoorkaav named as Unnikrishnan will be injured in the accident