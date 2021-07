വേമ്പനാട് കായൽ സംരക്ഷണം; ജനകീയ ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിക്കും: ഫിഷറീസ് മന്ത്രി

Kerala

തിരുവനന്തപുരം: വേമ്പനാട് കായൽ സംരക്ഷണത്തിനായി ജനകീയ ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ഫിഷറീസ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ. കായൽ സംരക്ഷണത്തിന് ജനകീയ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിക്കും.ബ്ലോക്ക് തലത്തിൽ എംപിമാരെയും എംഎൽഎമാരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റികൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.വിവിധ ജില്ലകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും രാഷ്ട്രീയ പ്രതിനിധികളുടെയും യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.

വേമ്പനാട് കായൽ സംരക്ഷണത്തിന് സമഗ്രമായ പാക്കേജ് തയ്യാറാക്കും. ബ്ലോക്ക് തലത്തിൽ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുമെന്നും സജി ചെറിയാൻ. കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റികൾക്ക് എംഎൽഎമാർക്കും എംപിമാർക്കും ചുമതല നൽകി.കായൽ ശുചീകരണ യജ്ഞത്തിൽ ജനകീയമായ ക്യാമ്പയിനുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ടു പോകും - മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഓഗസ്റ്റിൽ ജനകീയ കോർഡിനേഷൻ കമ്മറ്റികൾ നടത്തും.ജനകീയ പ്രവർത്തകർ, സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ എന്നിവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി ജനകീയ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കും.ഇത് സെപ്റ്റംബറിൽ നടക്കുമെന്നും ഫിഷറീസ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ അറിയിച്ചു.

ഫിഷറീസ് മന്ത്രി, സഹകരണ മന്ത്രി, കൃഷിമന്ത്രി തുടങ്ങിയവരും എം പിമാരായ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ്, തോമസ് ചാഴിക്കാടൻ, വിവിധ എംഎൽഎമാർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ്മാർ, ജില്ലാ കളക്ടർമാർ, വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.ആലപ്പുഴ,കോട്ടയം,എറണാകുളം,പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികളുടേയും യോഗമാണ് ഓൺലൈൻ മുഖേന ചേർന്നത്.

