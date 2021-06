ആ നീക്കത്തിൽ ഉറച്ച് നിന്നാൽ ശ്രീധരൻ പിള്ള വീണ്ടും ബിജെപി പ്രസിഡന്റ് ആകും; പട്ടികയില്‍ കൂടുതൽ സാധ്യത

Kerala

കോഴിക്കോട്/ദില്ലി: കെ സുരേന്ദ്രന്‍ മാറിയാല്‍ ആരായിരിക്കും കേരളത്തിലെ ബിജെപിയുടെ അധ്യക്ഷന്‍ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മുന്നില്‍ മൂന്ന് സാധ്യതകളാണുള്ളത്. അതില്‍ ഏറ്റവും സാധ്യത കല്‍പിക്കപ്പെടുന്നത് പിഎസ് ശ്രീധരന്‍ പിള്ളയ്ക്കാണ്.

രണ്ട് തവണ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ പദവിയില്‍ ഇരുന്ന ആളാണ് ശ്രീധരന്‍ പിള്ള. ഇപ്പോള്‍ മിസോറാം ഗവര്‍ണറും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ശ്രീധരന്‍ പിള്ളയ്ക്ക് കൂടുതല്‍ സാധ്യത കല്‍പിക്കുന്നത് എന്നതിന് ഒരു ഉത്തരവും ഉണ്ട്. കാര്യങ്ങള്‍ അത്തരത്തിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെങ്കില്‍, മറ്റൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകാനിടയില്ല. പരിശോധിക്കാം...

What are the chances of PS Sreedharan Pillai to be the new President of Kerala BJP? He was the mediator in Christian Church issue in Kerala and has a better relationship with all communities- This may be advantage for PS Sreedharan Pillai.