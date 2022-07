Kerala

oi-Swaroop Tk

കൊച്ചി: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാധ്യമ വാര്‍ത്തകളിലൂടെയാണ് ഹാഷ് വാല്യു എന്ന വാക്ക് മലയാളികല്‍ക്ക സുപരിചതമായത്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദൃശ്യങ്ങള്‍ സൂക്ഷിച്ച മെമ്മറി കാര്‍ഡിന്റെ ഹാഷ് വാല്യു മാറിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം നടത്താന്‍ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ഒരുങ്ങുകയാണ്. എന്നാല്‍ എന്താണ് ഈ ഹാഷ് വാല്യു. ഇത്തരം സൈബര്‍ തെളിവുകളില്‍ ഹാഷ് വാല്യുവിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

English summary

What is a hash value, What you need to know about the DNA of digital evidence