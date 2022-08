ബിജെപിക്ക് എങ്ങനെ കേരളം പിടിക്കാം? 'മുസ്ലീം ലീഗുമായി സഖ്യം, മുഖ്യമന്ത്രി ലീഗിന്', വഴി പറഞ്ഞ് ടിജി മോഹൻദാസ്

Kerala

oi-Sajitha Gopie

കൊച്ചി: കേരളത്തിൽ ബിജെപിക്ക് ഇതുവരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു തവണ നേമം സീറ്റ് പിടിക്കാനായി എന്നത് മാത്രമാണ് എടുത്ത് പറയാനുളളത്. സംസ്ഥാനത്ത് ബിജെപിക്ക് അധികാരത്തിലെത്താനുളള വഴി പറഞ്ഞ് ആർഎസ്എസ് സൈദ്ധാന്തികൻ ടിജി മോഹൻദാസ് രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

മുസ്ലീം ലീഗുമായി ബിജെപി സഖ്യമുണ്ടാക്കണം എന്നാണ് ടിജി മോഹൻദാസ് പറയുന്നത്. എബിസി മലയാളത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ടിജി മോഹൻദാസിന്റെ പ്രതികരണം.

English summary

What is the way for BJP to seize power in Kerala? there is only one way, TG Mohandas opens up