തിരുവനന്തപുരം: ഓണം ബംപറിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും. കേരള സംസ്ഥാന ലോട്ടറി ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന സമ്മാനമാണ് ഇത്തവണ ഓണം ബംപറിന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. 25 കോടി രൂപ! അതിനാല്‍ തന്നെ എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെയാണ് ഭാഗ്യവാനെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഞായറാഴ്ച ഉച്ചക്ക് രണ്ട് മണിക്കാണ് കോടീശ്വരനാകാന്‍ പോകുന്ന ഭാഗ്യവാന്‍ ആരാണ് എന്ന് അറിയുക.

സമ്മാന വില ഉയര്‍ന്നതായതിനാല്‍ തന്നെ സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റ് സൂക്ഷിച്ച് വേണം കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍. 25 കോടിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനമടിച്ചാല്‍ 15.75 കോടി രൂപയാണ് സമ്മാന ജേതാവിന് ലഭിക്കുക. 2.5 കോടി രൂപ ഏജന്റ് കമ്മീഷനും, നികുതിയും കിഴിച്ചുള്ള തുകയാണ് ഇത്. ഓണം ബംപര്‍ അടിച്ചാല്‍ ആദ്യം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.

