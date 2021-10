സുരേന്ദ്ര-മുരളീധര ബിജെപി! ശോഭ സുരേന്ദ്രന്റെ വിധിയെന്ത്? ഉപാധ്യക്ഷ സ്ഥാനം പോകാതിരുന്നത് ഭാഗ്യം

Kerala

oi-Binu Phalgunan

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ ബിജെപി എന്നാല്‍ വി മുരളീധരന്‍ എന്ന അവസാന വാക്കിലേക്കാണ് ഇപ്പോള്‍ എത്തിനില്‍ക്കുന്നത്. എതിര്‍ശബ്ദങ്ങള്‍ക്കൊന്നും ശക്തിപോലും കിട്ടാത്ത വിധം അവയെ അടിച്ചൊതുക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പികെ കൃഷ്ണദാസ് പക്ഷവും ശോഭ സുരേന്ദ്രന്‍ പക്ഷവും ഒരുപോലെ പാര്‍ശ്വവത്കരിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും അതിന്റെ തിക്തഫലങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ അനുഭവിക്കുന്നത് ശോഭ സുരേന്ദ്രന്‍ ആണ്.

ശോഭ സുരേന്ദ്രന്‍ ഔട്ട്; മെട്രോമാന്‍ ഇന്‍!! വരുണ്‍ ഗാന്ധിയും അമ്മയും പുറത്ത്, ബിജെപിയില്‍ ശുദ്ധികലശം

കേരളത്തിലെ ബിജെപിയുടെ ഏറ്റവും ശക്തയായ വനിത നേതാവാണ് ശോഭ സുരേന്ദ്രന്‍. ഒരു വനിത നേതാവ് എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക്, പാര്‍ട്ടിയുടെ മുഖമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്ന ആളും ആണ്. ഇത്രനാളും ദേശീയ നിര്‍വ്വാഹക സമിതി അംഗം എന്ന സ്ഥാനമായിരുന്നു ശോഭ സുരേന്ദ്രന്റെ പിടിവള്ളി. ഇപ്പോള്‍ അതും നഷ്ടമായിരിക്കുകയാണ്.

English summary

What will be the future of Sobha Surendran in BJP? How V Muraleedharan faction took overall control of the party.