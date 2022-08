'മുഖ്യമന്ത്രിയാകാന്‍ അവസരം കിട്ടിയാല്‍ ചാടിപ്പിടിക്കും', ആ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറെന്ന് ശശി തരൂർ

Kerala

oi-Sajitha Gopie

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായും ദേശീയ തലത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായും ശശി തരൂരിനെ പോലൊരാൾ വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കോൺഗ്രസിന് അകത്തും പുറത്തുമുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ഇടത് പക്ഷവും കേന്ദ്രത്തിൽ എൻഡിഎയും തുടർഭരണം നേടിയത് കോൺഗ്രസിന് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്.

സംസ്ഥാനത്ത് നേതൃനിരയിൽ മാറ്റം വരുത്തി അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണ് കോൺഗ്രസ്. ശശി തരൂർ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുന്നതിനോട് കോൺഗ്രസ് നേതൃനിരയിലെ പലർക്കും താൽപര്യമില്ല. ഇത്തരമൊരു അവസരം ലഭിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന ചോദ്യത്തോട് ശശി തരൂർ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുകയാണ് 24 ന്യൂസിനോട്.

English summary

What will Shashi Tharoor do if he get a chance to become the Chief Minister of Kerala, Here is the answer