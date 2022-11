ഖുർആൻ പാക്കറ്റുകളിലോ ഈന്തപ്പഴക്കുരുവിലോ വന്ന സ്വർണ്ണം എവിടെ? ആരാണ് അയച്ചത്? ചോദ്യങ്ങളുമായി ജലീൽ

Kerala

തിരുവനന്തപുരം: സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ചെറിയ കോലാഹലങ്ങളൊന്നുമല്ല ഉണ്ടാക്കിയത്. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം വിവാദം കെട്ടടങ്ങിയെങ്കിലും സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതിയായ സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ പുസ്തകം പുറത്ത് വന്നതിന് പിന്നാലെ വീണ്ടും ഈ വിഷയം സജീവ ചർച്ചയായിരിക്കുന്നു.

സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ ലളിതമായ പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഇനിയും ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടില്ല. കേരളത്തിലേക്ക് കടത്തിയ സ്വർണം എവിടെ നിന്ന് ആർക്ക് വേണ്ടി വന്നു എന്നുളളതാണ് ഇടത് അനുകൂലികൾ അടക്കമുളളവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം.

Where is the gold that came in Quran packets or dates? Who sent it? Asks KT Jaleel MLA