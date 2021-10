ശിവൻകുട്ടിയെ തിരുത്താനെത്തിയ യുവമോർച്ചക്കും കിട്ടി എട്ടിൻ്റെ പണി; സംഭവം ഇങ്ങനെ...

Kerala

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണം കൃത്യമായി പറയുന്നതിൽ നാക്കുപിഴ സംഭവിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടിയെ തിരുത്താനെത്തിയ യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകർക്കും പറ്റി നല്ലൊരു ഉഗ്രൻ അമളി. യുവമോർച്ചയും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണം തെറ്റിച്ചു. സെക്രട്ടറിയേറ്റിലേക്ക് നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ വി ശിവൻകുട്ടിക്ക് ക്ലാസെടുക്കുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു സമരം ആസൂത്രണം ചെയ്തത്. ജമ്മു കശ്മീരിനെ രണ്ട് കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങളാക്കി മാറ്റിയതിന് മുമ്പുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പഴയ ഭൂപടവുമാണ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ കൊണ്ടുവന്നത്. അതേസമയം, മന്ത്രിയുടെ വാർത്താസമ്മേളനത്തിലെ ഭാഗം അടർത്തിയെടുത്ത് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളും ട്രോളൻമാരും ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്.

English summary

Yuva Morcha activists who came to correct Education Minister V Sivankutty, who had erred in stating the exact number of states, have also been criticized