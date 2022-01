Kottayam

oi-Jithin Tp

കോട്ടയം: പൊലീസിനും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനുമെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി കോട്ടയത്ത് ഗുണ്ട ആക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട ഷാന്‍ ബാബുവിന്റെ അമ്മ ത്രേസ്യാമ്മ. തന്റെ മോനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി തന്നെ പൊലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയിരുന്നെന്ന് ത്രേസ്യാമ്മ പറഞ്ഞു. ജോമോനാണ് തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയതെന്ന് പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നതായും അവര്‍ വെളിപ്പെടുത്തി. ജോമോനെപ്പോലെയുള്ളവരെ എന്തിനാണ് ഇറക്കിവിടുന്നതെന്നും ഷാനിന്റെ അമ്മ ചോദിക്കുന്നു. മൂന്ന് പേര്‍ക്കൊപ്പം നടന്നുവരികയായിരുന്നു ഷാനെന്നും രണ്ട് പേരും ഓടിപ്പോയെന്നും തന്റെ മോന്റെ കാലിന്റെ മുട്ട് മുറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് അവന് ഓടാന്‍ പറ്റിയില്ലെന്നും ത്രേസ്യാമ്മ പറയുന്നു.

പൊലീസുകാര്‍ എന്ത് നോക്കിനില്‍ക്കുകയായിരുന്നെന്നും താന്‍ പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ പോയി ജോമോന്റെ പേരടക്കം പറഞ്ഞ് പരാതിപ്പെട്ടതാണെന്നും ത്രേസ്യാമ്മ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. 'എന്റെ മോനെ കണ്ടില്ല, ജോമോന്‍ എന്നൊരുത്തന്‍ എന്തോ പറഞ്ഞ് അവനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്ന് പറഞ്ഞതാ. പോലീസുകാര് നോക്കിക്കൊള്ളാം നോക്കിക്കൊള്ളാം എന്നുപറഞ്ഞു. ഞാനവരോട് നൂറുവട്ടം ചോദിച്ചു, എന്റെ കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും ആപത്ത് പറ്റിയോ എന്ന്. ഇല്ല, ചേച്ചി ധൈര്യമായിരിക്ക്, നേരം വെളുക്കുമ്പോള്‍ മോനെ ഞങ്ങള്‍ പിടിച്ചുകൊണ്ടുതരുമെന്ന് അവര്‍ പറഞ്ഞു. രാത്രി രണ്ടുമണിയായപ്പോള്‍ അവന്‍ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ വാതില്‍ക്കല്‍ കൊണ്ടു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്,' ത്രേസ്യാമ്മ പറഞ്ഞു.

English summary

Thresyamma, mother of Shan Babu, who was killed in a goonda attack in Kottayam, has sharply criticized the police and the state government.