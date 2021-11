അട്ടപ്പാടി ശിശുമരണം: കേന്ദ്രത്തെ സമീപിക്കാൻ ബിജെപി; സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിങ് വേണമെന്നും കെ.സുരേന്ദ്രൻ

Palakkad

പാലക്കാട്: അട്ടപ്പാടിയിൽ ആവർത്തിക്കുന്ന ശിശുമരണങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കാണിക്കുന്ന അവഗണനയ്ക്കെതിരെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ സമീപിക്കുമെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ. പാലക്കാട് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കേന്ദ്ര പട്ടികവർഗ വകുപ്പിനെ സമീപിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അട്ടപ്പാടിയിൽ ചിലവഴിക്കുന്ന പണത്തെക്കുറിച്ച് സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിങ് നടത്തണമെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English summary

BJP state president K Surendran has said that he will approach the central government against the negligence shown by the state government in the recurring infant deaths in Attappadi.