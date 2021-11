10 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഗർഭം ധരിച്ചില്ല; ഭർതൃവീട്ടിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച യുവതിയുടെ മരണത്തിൽ അടിമുടി ദുരൂഹത

Palakkad

oi-Abhijith Rj

പാലക്കാട്: പത്ത് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഗർഭം ധരിക്കാത്തതിന് ഭർതൃവീട്ടുകാരിൽ നിന്ന് മാനസിക പീഡനമേൽക്കേണ്ടി വന്ന പെൺകുട്ടിയെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹതയെന്ന് ആരോപണം. യുവതി ഭർതൃവീട്ടിൽ നേരിട്ടത് കടുത്ത മാനസിക പീഡനമെന്ന് സഹോദരൻ മാതൃഭൂമി ഓൺലൈനിനോട് പറഞ്ഞു. പത്തിരിപ്പാല മങ്കര മാങ്കുറിശ്ശിയില്‍ ഭര്‍തൃവീട്ടില്‍ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ നഫലയുടെ മരണത്തിലാണ് പരാതികൾ ഉയരുന്നത്. കേസിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സഹോദരൻ നഫ്സൽ മങ്കര പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് 10 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഗർഭം ധരിച്ചില്ലന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ഭർതൃസഹോദരിയും ഭർതൃമാതാവും ചേർന്ന് നഫ്ലയെ മാനസികമായി പീഡിപ്പിച്ചത്. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയാണ് പെൺകുട്ടിയെ കിടപ്പുമുറിയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുന്നത്. പാലക്കാട്ടെ സ്വകാര്യ കോളേജില്‍ രണ്ടാം വര്‍ഷ ബിരുദ വിദ്യാര്‍ഥിനിയാണ്. പത്തുമാസം മുമ്പായിരുന്നു നഫലയുടെയും മുജീബിൻ്റെയും വിവാഹം. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് പത്ത് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഗര്‍ഭം ധരിക്കാത്തതിനാല്‍ പെൺകുട്ടി ക്രൂരമായ മാനസിക പീഡനത്തിന് ഇരയായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സഹോദരൻ നഫ്സൽ പറയുന്നത്.

English summary

It is alleged that the girl was found hanged after being mentally abused by her husband for not getting pregnant after 10 months