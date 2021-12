സന്ദീപ് കൊലപാതകം: വ്യക്തിവൈരാഗ്യത്തിന് പുറമേ രാഷ്ട്രീയവിരോധവുമെന്ന് റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട്

Pathanamthitta

oi-Abhijith Rj

തിരുവല്ല: സിപിഎം പെരിങ്ങര ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി പി.ബി സന്ദീപ്കുമാറിനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ കാരണം രാഷ്ട്രീയ വിരോധമെന്ന് പൊലീസിൻ്റെ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട്. മുഖ്യപ്രതി ജിഷ്ണുവിന് സന്ദീപിനോട് വ്യക്തി വൈരാഗ്യവും രാഷ്ട്രീയവിരോധവും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ ബിജെപി പ്രവർത്തകരാണെന്ന് പൊലീസിൻ്റെ എഫ്ഐആർ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി എട്ടുമണിയോടെയാണ് സന്ദീപ് കുമാറിനെ ചാത്തങ്കരിക്ക് സമീപത്തെ വയലിൽ വച്ച് ഗുണ്ടാസംഘം കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത്. കൊലപാതകത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട അഞ്ചംഗ സംഘത്തെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൊലീസ് പിടികൂടിയിരുന്നു.

English summary

The remand report of the police said that the motive behind the murder of CPM Peringara local secretary PB Sandeep Kumar was political animosity.