മണിക്കൂറുകളോളം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രണ്ടാം ക്ലാസുകാരൻ ആള് പുലിയാണ്!!!

Thiruvananthapuram

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: മണിക്കൂറുകളോളം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി കിടന്ന് യോഗാഭ്യാസവും മറ്റ് പരിശീലന മുറകളും നടത്തുന്ന ആറു വയസ്സുകാരൻ നാട്ടിൽ പ്രശസ്തനാകുന്നു. തിരുവനന്തപുരം വീരണകാവ് പുന്നയ്ക്കാലവിള പുത്തൻവീട്ടിൽ മണികണ്ഠൻ - പ്രീത ദമ്പതികളുടെ മകനായ രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥി ആദിത്യനാണ് ആസനമുറകളും യോഗയുടെ പ്രാധാന്യവും ചെറുപ്രായത്തിലെ തന്നെ മന:പാഠംമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആദിത്യന് കൂട്ടായി ബന്ധുക്കളും സഹപാഠികളുമടക്കമുള്ളവരും പൂർണ്ണ പിന്തുണയുമായി ഒപ്പമുണ്ട്.

A six-year-old boy is famous in the country for immersing himself in water for hours and practicing yoga and other training methods. Adityan, a second class student, is the son of Manikandan and Preetha. Aditya has the full support of his relatives and classmates.