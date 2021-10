വീടിന്റെ ടെറസില്‍ നെൽകൃഷിയുമായി വ്യത്യസ്തനാകുന്ന അജിത്ത് ; ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കർഷകനാകുമ്പോൾ!!!

Thiruvananthapuram

തിരുവനന്തപുരം: വീടിൻ്റെ ടെറസിൽ നെൽകൃഷി ചെയ്ത് മാതൃകയാകുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സൂപ്പർവൈസറെ പരിചയപ്പെടാം ഇനി. ഇലക്ട്രിക്കൽ സൂപ്പർവൈസർക്കെന്താ ടെറസിലെ കൃഷിയിടത്തിൽ കാര്യമെന്നായിരിക്കും പ്രേക്ഷകർ ചോദിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ഇദ്ദേഹം വെറും ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മാത്രമല്ല. നല്ല ഒന്നാംതരം കർഷകൻ കൂടിയാണ്.

Let's get acquainted with an electrical supervisor who is a role model by cultivating paddy on the terrace of his house