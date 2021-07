തിരുവനന്തപുരത്ത് ഗുണ്ട - ലഹരി മാഫിയകൾ പിടിമുറുക്കുന്നു ; ശക്തമായ നടപടികളുമായി പൊലീസ്

Thiruvananthapuram

തിരുവനന്തപുരം: ജനങ്ങളുടെ സ്യൈര്യ ജീവിതത്തിന് വിലങ്ങുതടിയായി ജില്ലയിൽ ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഗുണ്ട - ലഹരി മാഫിയകളുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടം.കൊവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് പൊലീസിൻ്റെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീച്ചരിതോടെയാണ് ഇത്തരം സംഘങ്ങൾ ജില്ലയിൽ ഭീഷണിയായത്. വാഹന പരിശോധനകൾക്കും സ്റ്റേഷനിലെത്തുന്ന പരാതികൾക്കും കൊവിഡ് വ്യാപനം തടയാനും കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകുന്ന സേനയ്ക്ക് തടസ്സമാകും വിധമാണ് കഞ്ചാവ് - മയക്കുമരുന്ന് - ഗുണ്ട സംഘത്തിൻ്റെ വിലസൽ. നെയ്യാർഡാം പൊലീസിനെതിതിരെ നെല്ലിക്കുന്നിൽ വച്ച് ആക്രമണമുണ്ടായതാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട സംഭവം.

English summary

After a hiatus in the district, the gangs and drug mafias are once again on the run, disrupting the morale of the people. The cannabis-drug-goons' address is aimed at preventing vehicle inspections, station complaints, and the increasing emphasis on preventing the spread of Covid.