നാടെങ്ങും ഉത്രാടപ്പാച്ചിലിൽ!!!

Thiruvananthapuram

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: ഇന്ന് ഉത്രാടപ്പാച്ചിൽ. ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെയും സമ്പൽസമൃദ്ധിയുടെയും പുതിയ പ്രതീക്ഷകളെ വരവേറ്റ് ഓണമാഘോഷിക്കാൻ നാടും നഗരവുമൊരുങ്ങി. അനന്തപുരിയിൽ എല്ലായിടത്തും തിരക്കോട് തിരക്ക്. തിരുവോണപ്പുലരിയിലേക്ക് മലയാളി കടന്നെത്താൻ ഇനി ഒരു ദിവസം മാത്രം ബാക്കി. നിയന്ത്രണങ്ങളോടെയെങ്കിലും മലയാളികൾ ഉത്സവാഘോഷ ലഹരിയിലാണ്. കൊവിഡ് വ്യാപനത്തിൻ്റെ ആശങ്കയിലും മലയാളി തിരുവോണ ദിനമായ ശനിയാഴ്ച സമൃദ്ധിയോടെ ഓണമുണ്ണും.

English summary

The country and the city are ready to celebrate Onam, welcoming new hopes of prosperity and wealth. Ananthapuri is bustling everywhere. There is only one day left for the Malayalee to enter Thiruvonappulari. Despite the restrictions, the Malayalees enjoyed with the festive festivities.