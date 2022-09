ആപ്പുണ്ടാക്കി ആപ്പിളിനെ ഞെട്ടിച്ച് 8 വയസുകാരി മലയാളി കുട്ടി..ആപ്പിള്‍ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ

Offbeat

ആപ്പിൾ കമ്പനിയെ ‍ഞെട്ടിക്കാൻ പറ്റമോ നിങ്ങൾക്ക് അതും എട്ടാം വയസ്സിൽ. എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു മിടുക്കി ഉണ്ട്..ഒരു മലയാളി കുട്ടി. ആപ്പിൾ ഈ കുട്ടിക്ക് മുന്നിൽ അന്തംവിട്ട് നിന്നുപോയി. എട്ടാം വയസ്സിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ആപ്പിളിന്റെ ചോദ്യം....ഇനി എന്താണ് ഈ എട്ടുവയസ്സുകാരി മിടുക്കി കുട്ടി ചെയ്തതെന്നല്ലേ...

സ്വന്തമായൊരു ആപ്പ് നിർമിച്ചു. ഈ ആപ്പ് കണ്ടാണ് ആപ്പിൾ അന്തംവിട്ടത്. കൂടാതെ ആപ്പിൾ ഈ മിടുക്കിയെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. ആപ്പിളല്ല ആരായലും ഈ കുട്ടിയെ അബിനന്ദിക്കാതെ പോകില്ല. ദുബായിലെ മലയാളി വിദ്യാര്‍ത്ഥിയായ ഹന മുഹമ്മദ് ഈ മിടുക്കി.

English summary

8 year old girl developed a new app, here is what the apple said about her app, goes viral