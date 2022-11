Offbeat

നിങ്ങൾ വളരെ ആ​ഗ്രഹിച്ച് ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ കാത്തിരുന്നു കിട്ടിയ ഭക്ഷണം തുറന്നുനോക്കുമ്പോൾ നല്ല പച്ചത്തെറിയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് തോന്നുക. ഇത് വെറുതേ പറയുന്നതല്ല സംഭവം നടന്നതാണ് ഒരു യുവതിക്കാണ് ഈ ദുരനുഭവം ഉണ്ടായത്. ആ​ഗ്രഹിച്ചുവാങ്ങിയ സാൻഡ് വിച്ച് പാക്കറ്റ് തുറന്നപ്പോഴാണ് ഈ പച്ചത്തെറി കണ്ടത്.

ധാരാളം ഭക്ഷണശാലകൾ സാൻഡ്‌വിച്ചുകളിലും കോഫി കപ്പുകളിലും ഉപഭോക്താക്കളുടെ പേരുകൾ എഴുതി നൽകാറുണ്ട്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ മാറിപ്പോകാറുമുണ്ട്..പക്ഷേ ഇതുപോലെ തെറി എഴുതികൊടുക്കില്ലല്ലോ.. തെറി കണ്ടതോടെ യുവതി ആകെ ദേഷ്യത്തിലായി അവർ ഉടൻ മാനേജരെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുകയും സംഭവത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ സോഷ്യൽമീഡിയയിൽ പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ മാനേജരുടെ വിശദീകരണം വിചിത്രം ആയിരുന്നു. എന്താണെന്ന് വിശദമായി അറിയാം..

