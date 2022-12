Offbeat

oi-Alaka KV

പാൽ കേടാവാതിരിക്കാന്‍ അതെടുത്ത് നമ്മള്‍ ഫ്രിഡ്ജില്‍ വെയ്ക്കാറില്ലേ. അതെന്ത് ചോദ്യമാണ് എന്നായിരിക്കുമല്ലേ...നിങ്ങള്‍ പാല്‍ ഫ്രിഡ്ജില്‍ വെയ്ക്കറുണ്ടോ എന്നറിയാന്‍ വേണ്ടിയാണ്. ഇനി ശരിക്കും കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. നമ്മള്‍ ഭൂരിഭാഗം പേരും പാല്‍ കേടാവാതിരിക്കാന്‍ ഫ്രിഡ്ജില്‍ വെയ്ക്കുന്നവരാണ്.

എന്തായാലും ഫ്രീസറില്‍ ആവില്ല വെയ്ക്കുന്നതെന്ന് കരുതുന്നു..ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും ഫ്രിഡ്ജ് ഡോറില്‍ ആയിരിക്കും പാല്‍ കുപ്പിയും പാലിന്റെ പാക്കറ്റുമൊക്കെ വെയ്ക്കുന്നത്. നിങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കില്‍ ആ സര്‍പ്രൈസ് കേള്‍ക്കാന്‍ തയ്യാറായിയിരുന്നോ...വിശദമായി അറിയാം....

