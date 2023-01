Offbeat

oi-Vaisakhan MK

നമ്മള്‍ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ചില കാര്യങ്ങള്‍ കാണാന്‍ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വരാറുണ്ടോ? ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പാണ്. കാരണം ചിലത് രഹസ്യങ്ങള്‍ ഒളിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ്. അതിനുള്ളില്‍ എന്തുണ്ടെങ്കിലും അവയെ പുറത്തേക്ക് കാണിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് കണ്ടെത്തുക ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ നമുക്ക് ആ രഹസ്യം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ടെങ്കിലോ?

വളരെ സമര്‍ത്ഥമായി നമ്മള്‍ ആ ചിത്രം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന വെല്ലുവിളിയെ നേരിടേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ആ ചലഞ്ചില്‍ നമ്മള്‍ വിജയിക്കണമെങ്കില്‍ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങള്‍ കൃത്യമായി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അത്തരമൊരു ചിത്രമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ചലഞ്ച്. അത് ഏറ്റെടുത്ത് വിജയിക്കുകയാണ് നമ്മള്‍ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. ചിത്രം ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം.

