ചിരിച്ചുകൊണ്ടൊരു മാസ് ഡയലോഗ്; പെണ്ണിന്റ വീട്ടുകാരെ കയ്യിലെടുത്ത് വരന്‍; എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്നോ

സോഷ്യല്‍മീഡിയയില്‍ ഏറ്റവും വൈറലാകുന്ന വീഡിയോകളില്‍ ഒന്നാണ് കല്യാണ ദിവസത്തെ വീഡിയോകള്‍, കല്യാണ പന്തലില്‍ നടക്കുന്ന തമാശകളും വരന്റെയും വധുവിന്റെയും വീഡിയോകളും ഒക്കെ വൈറല്‍ ആവാറുണ്ട്. ഇപ്പോള്‍ വീണ്ടും സോഷ്യല്‍മീഡിയയില്‍ വൈറലായിരിക്കുകയാണ് ഒരു കല്യാണ വീഡിയോ.

ഈ വീഡിയയോയിലെ താരം വരനാണ്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വധു വീട്ടിലേക്ക് പോകാന്‍ നില്‍ക്കുന്നതാണ് സംഭവം. ആ സമയത്ത് വധുവിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഉള്‍പ്പെടെ ആകെ വിഷമത്തിലാണ്. കരയുന്നുമുണ്ട്. ആ ഒരു നിമിഷം വരന്‍ പറയുന്ന കാര്യമാണ് വൈറല്‍ ആയിരിക്കുന്നത്. ആ വിവാഹ വേദിയില്‍ നടന്നത് എന്താണെന്ന് വിശദമായി അറിയാം..

The groom's promise to the bride's family goes viral on social media, here is what he said