'ടയറില്ലാതെ കാറോടിക്കണം അല്ലെങ്കില്‍ കത്തിക്കണം'; അശിരീരി കേട്ട യുവാവിന്റെ സാഹസം

Offbeat

oi-Alaka KV

ടയറില്ലാതെ വണ്ടി ഓടിച്ചുപോകുന്ന രംഗങ്ങള്‍ സിനിമയില്‍ ഒരുപാട് കണ്ടുകാണുമല്ലേ..അതുപോല ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള്‍ കാറിന്റെ ടയര്‍ ഊരി വീഴുന്ന സംഭവത്തെക്കുറിച്ചും ചിലപ്പോള്‍ കണ്ടുകാണും. ഇനി പറയാന്‍ പോകുന്നത് രണ്ട് ടയറുമില്ലാതെ കാറോടിച്ചുപോയ ഒരു യുവാവിനെക്കുറിച്ചാണ്.

ഇരുപത്തൊയൊമ്പതു വയസ്സുകാരനാണ് ഈ സാഹസം ചെയ്ത്. ഒക്ടോബര്‍ 23നാണ് രണ്ട് ടയറില്ലാതെ ഇയാള്‍ പുലര്‍ച്ചെ നാല് മണിക്ക് എസ് യുവി ഓടിച്ച് പോയത്. സംഭവം കണ്ട ആളുകളാണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ സംഭവത്തിന് ഒടുവിൽ ഈ യുവാവിന് സംഭവച്ചത് എന്താണെന്നോ..നമുക്ക് നോക്കാം

English summary

US: A youth drives the car without tyres, and here is what he said about his action, goes viral