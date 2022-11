Offbeat

oi-Alaka KV

കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിമാനത്തില്‍ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സ്യൂട്ട് കേസിന്റെ ചിത്രം സോഷ്യല്‍മീഡിയയില്‍ വൈറലായിരുന്നു. ആകെ നശിച്ച അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ആ സ്യൂട്ട് കേസിന്റെ അവസ്ഥ. ഇതിന് പിന്നാലെ എന്ത് വിശ്വസിച്ചാണ് ലഗേജുകള്‍ വിമാനത്തില്‍ കൊണ്ടുവരിക എന്ന ചോദ്യം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. ഇനി പറയാന്‍ പോകുന്നത് വിമാനത്തില്‍ കൊണ്ടുവരുന്ന ലഗേജുകളെക്കുറിച്ചു തന്നെയാണ്.

വിമാനയാത്രയ്ക്കിടെ ചിലര്‍ക്കെങ്കിലും ലഗേജുകള്‍ നഷ്ടപ്പെടുകയോ കിട്ടാന്‍ കാലതാമസം എടുക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ..നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയ ലഗേജുകള്‍ തിരിച്ചെടുക്കാന്‍ ഒരുപാട് നിയമപോരാട്ടം നടത്തിയവരും ഉണ്ടാകും. അതേസമയം, ഇത്തരത്തില്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടുപോകുന്ന ലഗേജുകള്‍ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അറിയാമോ.. എപ്പോഴെങ്കിലും അതേക്കുറിച്ച് നിങ്ങള്‍ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ.. വിശദമായി തന്നെ അറിയാം..

English summary

What happens to your luggage which lost while travelling in flight , here is the answer