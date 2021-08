ഓണത്തിന് മലയാളികൾ മറന്ന ബാലരാമപുരം കൈത്തറിക്ക് ആശ്വാസം അകലെയോ!

Onam

Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: ഓണത്തിന് പൊടിപൊടിക്കുന്ന കച്ചവടം നടക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം ബാലരാമപുരത്തെ കൈത്തറി മേഖല പ്രതിസന്ധിയിലായിട്ട് ഒന്നര വർഷം പിന്നിടുന്നു. കൊവിഡ് വ്യാപനവും ലോക്ഡൗണും സൃഷ്ടിച്ച ദുരിതക്കയത്തിൽ നിന്ന് നെയ്ത്ത് തൊഴിലാളികൾ ഇനിയും മോചിതരായിട്ടില്ല. തറിയൊച്ചകൾ നിലക്കുമ്പോഴും സർക്കാരിൽ നിന്നും അനുകൂല തീരുമാനം ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണിവർ. എന്നാൽ, നെയ്ത്ത് തൊഴിലാളികളുടെ ദുഃഖം കാണാൻ അധികൃതർ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്ന ആക്ഷേപവും ശക്തമായി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. അടിയന്തരമായി സർക്കാർ ശ്രദ്ധ പതിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ തൊഴിലാളികൾ നിത്യപട്ടിണിയിലാകും.

English summary

It has been a year and a half since the handloom sector in Balaramapuram, Thiruvananthapuram, which is in a dusty trade for Onam, was in crisis. The weavers are still reeling from the devastation caused by the Kovid expansion and the lockdown. But there has also been strong criticism that the authorities are not ready to see the grief of the weavers. If the government does not pay attention immediately, the workers will go on a perpetual hunger strike.