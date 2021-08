'അടിപൊളി ഓണം' വീഡിയോ ആൽബം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു; പിന്നണിയിൽ തലസ്ഥാനത്തെ ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർ

Onam

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് തലസ്ഥാനത്തെ ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർ ചേർന്ന് പുറത്തിറക്കിയ 'അടിപൊളി ഓണം' വീഡിയോ ആൽബം സോങ്ങ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. വീഡിയോ പുറത്തിറക്കി ഒരാഴ്ച പിന്നിടുമ്പോൾ നിരവധി കാഴ്ചക്കാരുമായി യൂട്യൂബിൽ മുൻപന്തിയിലാണ് ആൽബം സോങ്ങ്. യുവ കവിയും മാധ്യമപ്രവർത്തകനുമായ വിഷ്ണു നെയ്യാറ്റിൻകരയുടെ വരികൾക്ക് സംഗീതം നൽകിയിരിക്കുന്നത് അന്തരിച്ച മുൻ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഗായകനുമായ പി സി സനൽകുമാറിൻ്റെ മകനും സംഗീതസംവിധായകനുമായ രാഹുൽ ഹമ്പിൾ സനലാണ്.

ഡബ്ല്യുസിസി പോലൊരു സംഘടന മലയാള സിനിമയിൽ ആവശ്യമുണ്ടോ; രൂപീകരിച്ചവരോട് ചോദിക്കണമെന്ന് ശ്വേത മേനോൻ

കസവ് സാരിയില്‍ അതിസുന്ദരിയായി നടി നവ്യ നായര്‍; വൈറലായ ഓണ ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാം

കേരളം ലോക്ക്ഡൗണിലേക്കോ ? കേസുകൾ കത്തിക്കയറും

English summary

The video album song 'Adipoli Onam' released by a group of young people in the capital on the occasion of Onam is noteworthy. One week after the release of the video, the album's song is at the forefront of YouTube with many viewers. The music for the lyrics of young poet and journalist Vishnu Neyyattinkara has been composed by Rahul Humble Sanal, son of the late former IAS officer and singer PC Sanalkumar and music director