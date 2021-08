കരകയറാതെ തോവാള പൂവിപണി ; ഓണത്തിനും പ്രതീക്ഷകൾ കൈവിടാതെ വ്യാപാരികൾ

Onam

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: തെക്കൻ കേരളത്തിലെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ തോവാള പൂ മാർക്കറ്റ് മലയാളികളെ കാത്തിരിക്കുന്നു. അത്തം പിന്നിട്ട് ചിങ്ങപ്പുലരിയോട് അടുക്കുമ്പോഴും പൂക്കൾ വാങ്ങാനെത്തുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ കുറവ്. ഉത്രാട നാളിലും തിരുവോണനാളിലും കേരളത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പേർ ഇവിടേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് മാർക്കറ്റിലെ കച്ചവടക്കാരുടെ പ്രതീക്ഷ. ഏകദേശം 1500 ഓളം കുടുംബങ്ങളാണ് തോവാള മാർക്കറ്റിനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നത്.

English summary

The historic Tovala Flower Market in South Kerala awaits the Malayalees. Even after the end of the year, the number of people coming to buy flowers is very low. The traders in the market hope that more people from Kerala will come here on Uthra and Thiruvonam. About 1500 families depend on the Towala market for their livelihood