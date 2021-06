'ഇക്കയുടെ കൈയ്യിൽ തന്നെ ആകും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക'... മമ്മൂട്ടിയുടെ പോസ്റ്റിലെ കമന്റ്; സഹായാഭ്യർത്ഥനയ്ക്ക് പിറകെ

Social Media

കൊച്ചി: കൊവിഡ് വ്യാപനം മൂലം സ്‌കൂളുകളും കോളേജുകളും എന്ന് തുറക്കുമെന്ന് ഒരു ഉറപ്പുമില്ല. ഈ അധ്യയന വര്‍ഷവും ഓണ്‍ലൈന്‍ അധ്യയനം തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. എന്നാല്‍ എത്രപേര്‍ക്ക് ഇത് സാധ്യമാകുമെന്നത് വലിയ ചോദ്യമാണ്. സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണോ ലാപ്‌ടോപ്പോ ടിവിയോ ലഭ്യമല്ലാത്ത കുട്ടികളെ കുറിച്ചുള്ള വാര്‍ത്തകളാണ് ഓരോ ദിവസവും പുറത്ത് വരുന്നത്.

ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സിനിമ താരം മമ്മൂട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഒരു പദ്ധതി ഒരുങ്ങിയത്. ഡിജിറ്റല്‍ പഠന ഉപകരണങ്ങള്‍ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പഠനം മുടങ്ങുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് വേണ്ടിയാണിത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് മമ്മൂട്ടി ഫേസ്ബുക്കില്‍ ഇട്ട പോസ്റ്റ് വൈറല്‍ ആണ്. അതിലെ ഒരു കമന്റും ഇപ്പോള്‍ ഏറെ ചര്‍ച്ചയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പരിശോധിക്കാം...

English summary

Mammootty's Facebook post requests to donate smartphones and laptops not using now to help students. It's Vidyamrutham project by Share and Care Foundation.