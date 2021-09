Culture

oi-Vaisakhan MK

ടിവി സീരിയലുകള്‍ അടുത്ത് നടന്ന അവാര്‍ഡ് ചടങ്ങില്‍ അവാര്‍ഡുകളൊന്നും നല്‍കാത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ വിവാദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സീരിയലുകള്‍ക്ക് നിലവാരമില്ലെന്ന ജൂറിയുടെ പരാമര്‍ശം കടന്നുപോയെന്ന് പല പ്രമുഖരും പറഞ്ഞിരുന്നു. സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും വഴിതെറ്റിക്കുന്നു എന്ന ആരോപണം ഇതിനിടെ ശക്തമായി.

എന്നാല്‍ ഈ വിഷയത്തില്‍ ഇപ്പോള്‍ പ്രതികരണവുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നടി രേഖ സുരേഷ്. സീരിയലുകളെ ഇങ്ങനെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് നടി പറയുന്നു.

English summary

actress rekha suresh says bad things not only in serial but also in cinema too, her reply goes viral