കോണ്‍ഗ്രസ് സമ്പൂര്‍ണമായ സംഘടനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഒരു ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടി എന്ന നിലയ്ക്ക് അടിത്തട്ട് മുതല്‍ പരമോന്നത പദവിവരെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ജനാധിപത്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ വേണം നിര്‍ണയിക്കപ്പെടാന്‍ എന്നത് പൊതു അഭിപ്രായമാണ്. എന്നാല്‍ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ കാലങ്ങളായി അങ്ങനെ ഒരു പതിവില്ലാത്തതാണ്.

ഇത് സുധാകരന്റെ വിധി; കോണ്‍ഗ്രസിന്റേയും... ഇത് പോലും നടന്നില്ലെങ്കില്‍ പിന്നെന്ത്? തീരാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ

കേരളത്തിലെ കാര്യങ്ങള്‍ തന്നെ പരിഗണിക്കാം. കെപിസിസി പ്രസിഡന്റിനേയും ഡിസിസി അധ്യക്ഷന്‍മാരേയും കെപിസിസി ഭാരവാഹികളേയും എല്ലാം 'നിയമിക്കുക' ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, തിരഞ്ഞെടുക്കുകയല്ല. മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷം, ആദ്യമായി കോണ്‍ഗ്രസില്‍ സംഘടനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാന്‍ പോകുന്നു എന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ വാര്‍ത്തയും ആണ്. എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഈ സംഘടനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക എന്നത് മാത്രമേ ഇനി അറിയാനുള്ളു. അതിനൊപ്പം ചില ചരിത്ര വസ്തുതകള്‍ കൂടി പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്.

