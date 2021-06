കേരളത്തില്‍ 7 ചാനലുകൾ സിപിഎം നിയന്ത്രണത്തിലെന്ന് ജന്മഭൂമി; കണ്ടെത്തലിന് പിന്നിൽ മാതൃഭൂമിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ

Feature

oi-Binu Phalgunan

തിരുവനന്തപുരം/കോഴിക്കോട്: മാതൃഭൂമി ന്യൂസിലെ എഡിറ്റോറിയല്‍ മേധാവിയുടെ മാറ്റം ആണ് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളില്‍ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി പ്രധാന ചര്‍ച്ചകളില്‍ ഒന്ന്. സിപിഎം ഇടപെടലിനെ തുടര്‍ന്നാണ് വാര്‍ത്താ വിഭാഗം മേധാവിയായ ഉണ്ണി ബാലകൃഷ്ണനെ രാജിവപ്പിച്ചത് എന്നും രാജീവ് ദേവരാജിനെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്ററായി നിമയിച്ചതും എന്നൊക്കെ ചര്‍ച്ചകളുണ്ട്.

അതിനിടയിലാണ് ജന്മഭൂമിയില്‍ ഒരു വാര്‍ത്ത വരുന്നത്. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ചര്‍ച്ചയെ ചുറ്റിപ്പറ്റി തന്നെയാണ് ഈ വാര്‍ത്ത. കേരളത്തിലെ ഏഴ് ടെലിവിഷന്‍ ചാനലുകള്‍ സിപിഎമ്മിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായി എന്നാണ് ജന്മഭൂമിയുടെ കണ്ടെത്തല്‍. പരിശോധിക്കാം...

Janmabhumi says seven TV Channels in Kerala now under CPM's control and last one id Mathrubhumi News! In a detailed report, the media says the appointment of Rajeev Devaraj is part of it.