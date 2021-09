Feature

oi-Binu Phalgunan

കോഴിക്കോട്: പാലാ ബിഷപ് മാര്‍ ജോസഫ് കല്ലറങ്ങാട്ടായിരുന്നു നാര്‍കോട്ടിക് ജിഹാദ് എന്ന വിവാദ പരാമര്‍ശം നടത്തിയത്. ലൗ ജിഹാദ് എന്നൊരു സംഗതി തന്നെ ഉള്ളതായി കണ്ടെത്താന്‍ ആയിട്ടില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ഏജന്‍സികള്‍ അടക്കം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കാലത്താണ് കല്ലറങ്ങാട്ട് പിതാവിന്റെ ഇത്തരത്തിലൊരു പരാമര്‍ശം. പൊതുമണ്ഡലത്തില്‍ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്ക് അത് ഇടയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബിഷപ്പിന് പിന്തുണയുമായി ആദ്യം ബിജെപിയും പിന്നീട് കോണ്‍ഗ്രസിലെ ഒരു വിഭാഗവും രംഗത്ത് വന്നു.

നാർകോട്ടിക് ജിഹാദിൽ അടപടലം ട്രോളുകൾ! ലൗ ജിഹാദ് പോലും കണ്ടെത്താത്ത നാട്ടിൽ ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കും!!!

മന്ത്രിയായ വിഎന്‍ വാസവന്‍ ബിഷപ്പിനെ അരമനയില്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുകയും അതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ പ്രകീര്‍ത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. കെപിസിസി അധ്യക്ഷന്‍ കെ സുധാകരനും ബിഷപ്പിനെ ബിഷപ് ഹൗസില്‍ എത്തി കണ്ടു. ഇതിനിടയില്‍ ആയിരുന്നു ബിജെപി നേതാവായ സികെ പത്മനാഭന്റെ, ആരേയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ആ പ്രതികരണം.

English summary

Narcotic Jihad Controversy: Why BJP leader CK Padmanabhan's reaction is more discussed in Kerala? Other than his party leaders and other party leaders, CK Padmanabhan rejected the allegation undoubtedly.