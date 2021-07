ഓൺലൈൻ ഗെയിമുകൾ മരണക്കളിയാകുമ്പോൾ; ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ!

Feature

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: ഓൺലൈൻ ഗെയിമുകളിലെ ചതിക്കുഴികളെക്കുറിച്ച് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഇനിയും ബോധവാന്മാരല്ല. കുട്ടികളെയും മുതിര്‍ന്നവരെയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കുന്ന സാമൂഹികവിപത്തായി ഗെയിമിങ്ങിംഗ് രീതികള്‍ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതിന് ആരാണ് ഉത്തരവാദിയെന്ന് നാം സ്വയം വിലയിരുത്തണം. മനപ്പൂർവ്വം ചതിക്കുഴികളിൽ വീണുപോകാൻ സാധ്യതയുള്ള ആധുനികകാലത്ത് കുട്ടികൾ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലെ ഗെയിമുകളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയെന്നുള്ളതാണ് ഇതിലുള്ളത്. വിശദാംശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ...

English summary

People in Kerala are not yet aware of the pitfalls of online games. Gaming practices have become a social scourge that affects children and adults alike. We must evaluate ourselves as to who is responsible for this. Here's a few basic facts about a stomp pad and how it is used by children in modern times.