മോഡലുകളുടെ മരണം; ഐ.ടി വിദഗ്ധരുടെ സഹായത്തോടെ ഹാർഡ് ഡിസ്കുകൾ പരിശോധിക്കും

Ernakulam

oi-Abhijith Rj

കൊച്ചി: മുൻ മിസ് കേരളയുടെയും റണ്ണർ അപ്പിൻ്റെയും മരണത്തിൽ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ നമ്പർ 18 ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത ഹാർഡ് ഡിസ്കുകൾ വിദഗ്ധ പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കാൻ പൊലീസ്. കണ്ടെടുത്ത ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ പാസ്സ്‌വേർഡ് അറിയില്ലെന്ന് ഹോട്ടലുടമ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ദൃശ്യങ്ങൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കാനാണ് പൊലീസ് തീരുമാനം. ഐ.ടി സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പാസ് വേർഡ് കണ്ടെത്തി പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയേക്കും.

കോണ്‍ഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന രാജസ്ഥാനും ഇന്ധന നികുതി കുറയ്ക്കുന്നു; കേരളം ഇനിയെന്ന്

വീണ്ടും ഞെട്ടിക്കുന്ന ഫോട്ടോഷൂട്ടുമായി മാധുരി; ഹോട്ട് ലുക്കിലാണെന്ന് ആരാധകര്‍

മുന്നൊരുക്കമില്ലാതെ എരുമേലി ഇടത്താവളം; പൊതുമരാമത്ത് പണിപോലും ആരംഭിച്ചില്ല

English summary

Police to send hard disks seized from No. 18 Hotel in Fort Kochi for expert examination in the death of former Miss Kerala and runner-up.